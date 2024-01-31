الرئيس التنفيذي لهاباج لويد: من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال رئيس شركة هاباج لويد الألمانية إن من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.
وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورج "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف".
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون ستة أشهر.
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