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الرئيس التنفيذي لهاباج لويد: من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

1/31/2024 5:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس شركة هاباج لويد الألمانية إن من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.


وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورج "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف".


وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون ستة أشهر.


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