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جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من قطاع غزة

1/31/2024 5:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سُحب اللواء الخامس من قطاع غزة، في إطار تقليص عدد القوات في القطاع.


ومن جهة اخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.


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