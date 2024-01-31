جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من قطاع غزة
التاريخ
1/31/2024 5:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سُحب اللواء الخامس من قطاع غزة، في إطار تقليص عدد القوات في القطاع.
ومن جهة اخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.
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