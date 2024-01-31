القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غربي خان يونس
التاريخ
1/31/2024 5:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي اليوم الـ117 للعدوان على غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة في محاور عدة مع الجيش الإسرائيلي.
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