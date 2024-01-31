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القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غربي خان يونس

1/31/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي اليوم الـ117 للعدوان على غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة في محاور عدة مع الجيش الإسرائيلي.


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