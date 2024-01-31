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شاهد محتجون يطاردون سيارة رئيس الوزراء الكندي

1/31/2024 3:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبينة في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.


وهتف الناشطون: "عار عليك"، وسط صفير الاستهجان، منددين بسياسته الداعمة للحرب على غزة.
ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته ، وانطلق بها دون أي تعليق.

سبوتنيك

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