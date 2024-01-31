شاهد محتجون يطاردون سيارة رئيس الوزراء الكندي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبينة في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.
وهتف الناشطون: "عار عليك"، وسط صفير الاستهجان، منددين بسياسته الداعمة للحرب على غزة.
ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته ، وانطلق بها دون أي تعليق.
سبوتنيك
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