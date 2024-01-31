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وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الخارج -تفاصيل

1/31/2024 3:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025، المُقدم من وزارة الخارجية الرومانية، لجميع البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة).


تشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية، بما في ذلك رسوم السنة التحضيرية، وإمكانية السكن ضمن مرافق الجامعة، وراتب شهري، وتأمين طبي ، لغة الدراسة هي اللغة الرومانية في برنامجي البكالوريوس والماجستير، مع إمكانية دراسة اللغة الرومانية خلال السنة التحضيرية. أما برنامج الدكتوراه، يُسمح للطالب باختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى حسب اختيار الجامعة التي يتم قبوله فيها.


للطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة، يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة، وتقديم طلباتهم عبر منصة studyinromania عبر من خلال زر "تقديم المنح MFA".


ملاحظات:

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 16-3-2024.
سيتم الإعلان عن نتائج اختيار المنحة في 15-7-2024 عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها، يُرجى زيارة الرابط .
يُشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات الغير أردنية لعام 2023.


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