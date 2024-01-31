الغارديان: طهران بعثت رسالة تحذير لواشنطن عبر وسطاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيران حذرت الولايات المتحدة عبر وسطاء من انجرار الجانبين إلى صراع مباشر.وحسب الصحيفة فإن طهران وجهت تحذيرا إلى واشنطن من أنه أنها إذا هاجمت الأخيرة أراضيها بشكل مباشر، فإن طهران ستلحق الضرر بالأصول الأمريكية في الشرق الأوسط، وسوف ينجر الجانبان إلى صراع مباشر.



ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تنتظر فيه إيران في حالة تأهب قصوى لترى كيف سيرد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية بالقرب من حدود الأردن مع سوريا، متهما "جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذه، ومتوعدا بالرد.



ونفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.



كما نفى السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أنباء إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، مشددا على أن أي هجوم على أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه برد حاسم وقوي.

RT