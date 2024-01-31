مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يؤيد إغلاق الأونروا خشية كارثة إنسانية تجبره على وقف الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تؤيد إغلاقا فوريا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خشية حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة تجبرها على وقف الحرب.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتمع مع مانحي الأونروا لإطلاعهم على خطوات اتخذت للاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة.
من جهته، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن غوتيريش ناشد الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر في قرارها.
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