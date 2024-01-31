مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يؤيد إغلاق الأونروا خشية كارثة إنسانية تجبره على وقف الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تؤيد إغلاقا فوريا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خشية حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة تجبرها على وقف الحرب.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتمع مع مانحي الأونروا لإطلاعهم على خطوات اتخذت للاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة.



من جهته، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن غوتيريش ناشد الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر في قرارها.

