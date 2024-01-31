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سي إن إن: الرئيس الصيني وعد بايدن بعدم التدخل في انتخابات 2024

1/31/2024 3:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما التقيا في نوفمبر الماضي بأن بكين لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت مصادر للشبكة الأمريكية إن هذا التأكيد كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد كرره لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن احتمال تدخل الصين أو التأثير على الانتخابات الأمريكية طرح مرارا وتكرارا في اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر الأخيرة.


ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على أن نقاش التدخل في الانتخابات كان ضمن اجتماعات بايدن وشي أو سوليفان ووانغ يي.

RT

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