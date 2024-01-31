التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم

MENAFN - Al Wakeel News)أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية للعام الدراسي2024/2023 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، الموافق 4/2/2024، وحتى الثلاثاء الساعة الثانية عشرة مساءً، الموافق 6-2-2024.

وأضاف الخطيب، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، أنه اعتبارًا من مساء الخميس أو صباح يوم الجمعة على أبعد تقدير، ستُطلق الوزارة موقعها الإلكتروني المحدث بالمعلومات وأعداد التخصصات المتاحة، والبيانات اللازمة للطلاب .

ونوه الخطيب الطلاب الناجحين في الدورة التكميلية الى ضرورة الدخول الى الموقع الإلكتروني للوزارة صباح يوم الجمعة، ليتسنى لهم معرفة التخصصات المتاحة ورسوم الساعات وغيرها من التفاصيل.

