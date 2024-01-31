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ضفادع سامة في علب.. شاهد ما ضبطته الشرطة بمطار بوغوتا

1/31/2024 3:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في واقعة مثيرة للفضول والتساؤلات، ضبطت السلطات في كولومبيا 130 ضفدعًا سامًا كان يتم تهريبها عبر مطار بوغوتا، يوم الاثنين، وألقت القبض على السيدة التي كانت تحملها.

وكانت السيدة البرازيلية تنقل الضفادع السامة المهرجة الملونة (oophaga histrionica) داخل حاويات أفلام أثناء سفرها إلى ساو باولو مع توقف في بنما.


ما هي الضفادع المهرجة؟
الضفادع المهرجة سامة، ويبلغ طولها أقل من خمسة سنتيمترات وتعيش في غابات رطبة على طول ساحل المحيط الهادئ بين الإكوادور وكولومبيا، وكذلك ببلدان أخرى في أميركا الوسطى والجنوبية.


وقال قائد شرطة بوغوتا خوان كارلوس أريفالو: "هذه الأنواع المهددة بالانقراض مطلوبة في الأسواق الدولية"، مضيفا أن هواة جمع الحيوانات من القطاع الخاص قد يدفعون ما يصل إلى 1000 دولار لكل منها.

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