اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة تحميل نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic (TOEFL iBT) لجميع الطلبة الذين قدموا طلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 ولم يقدموا النتيجة حتى الآن ليوم السبت الموافق 17-2-2024.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب تحميل وثيقة النتيجة من خلال الرابط التالي:
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