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اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

1/31/2024 3:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة تحميل نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic (TOEFL iBT) لجميع الطلبة الذين قدموا طلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 ولم يقدموا النتيجة حتى الآن ليوم السبت الموافق 17-2-2024.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب تحميل وثيقة النتيجة من خلال الرابط التالي:


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