3206 منتفعين من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن عدد المواطنين المنتفعين، من برنامج دعم الطاقة الشمسية بالمرحلة الثانية لعام 2023، والذين تلقوا موافقة من قبل النوافذ التمويلية بلغ 3206 منتفعين.



وبينت الوزارة، رداً على استفسارات لـ " الوكيل الإخباري" إنه بلغ عدد المواطنين المنتفعين من برنامج دعم السخانات الشمسية العام الماضي 2988 منتفعاً.



وقالت الوزارة إن هدف الاستعلام على منصة الدعم المُخصصة، هو لغايات معرفة المواطن بمدى انطباق شروط ومعايير البرامج عليه من عدم انطباقها.



ونوهت إلى أن البرامج المُقدمة على المنصة تستهدف فئات تم تحديدها من خلال شروط ومعايير خاصة بالبرنامج.