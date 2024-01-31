الحكم على مصممة مشهورة بعد سرقة لوحات فنان روسي في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر، مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية بـ 10 آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق من لوحات فنان روسي.

وتم الحكم عليها بالسجن والغرامة، وكفالة 10 آلاف جنيه، فضلا عن دفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.



ولا يزال قرار وضع والي على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ساريا، بعدما أصدرته النيابة العامة المصرية قبل نحو شهر، إذ تقدم دفاعها بطعن على القرار أمام المحكمة.

وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، وأضاف: "أنتظر ردا رسميا بشأن هذا الأمر"، موضحا أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة، مشيرا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة بل عن اليونان القديمة.

روسيا اليوم