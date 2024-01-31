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الإدارات المرورية تدعو السائقين للحذر في الظروف الجوية المتوقعة

1/31/2024 3:13:53 AM
(MENAFN- Amman Net) قـال مندوب إدارة السير المركزية، إن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة وانسيابية خالية من أي معيقات مرورية وبأنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع ونشر مجموعات السير في كافة مناطق الاختصاص للمحافظة على انسيابية حركة السير وإزالة العوائق ولضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.
ودعا المندوب من خلال إذاعة الأمن العام الأربعاء، السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور في ظل الظروف الجوية الحالية والمتوقعة خلال الساعات القادمة بالاضافة للتقيد بحزام الأمان، والابتعاد عن المخالفات الخطرة وضرورة تقيد المشاة بالممرات المخصصة للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية .
من جانبه بين مندوب إدارة الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة سير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية ...
واشار الى وقوع حادث تصادم صباح اليوم بين ٣ مركبات دون وقوع أي إصابات على طريق اوتستراد الزرقاء نتيجة التتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان كافية، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وترك مسافة أمان كافية خلال القيادة لتجنب الحوادث المرورية.

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