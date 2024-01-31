الإدارات المرورية تدعو السائقين للحذر في الظروف الجوية المتوقعة

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- Amman Net) قـال مندوب إدارة السير المركزية، إن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة وانسيابية خالية من أي معيقات مرورية وبأنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع ونشر مجموعات السير في كافة مناطق الاختصاص للمحافظة على انسيابية حركة السير وإزالة العوائق ولضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.
ودعا المندوب من خلال إذاعة الأمن العام الأربعاء، السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور في ظل الظروف الجوية الحالية والمتوقعة خلال الساعات القادمة بالاضافة للتقيد بحزام الأمان، والابتعاد عن المخالفات الخطرة وضرورة تقيد المشاة بالممرات المخصصة للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية .
من جانبه بين مندوب إدارة الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة سير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية ...
واشار الى وقوع حادث تصادم صباح اليوم بين ٣ مركبات دون وقوع أي إصابات على طريق اوتستراد الزرقاء نتيجة التتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان كافية، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وترك مسافة أمان كافية خلال القيادة لتجنب الحوادث المرورية.
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