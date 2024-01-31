مستعمرون يهدمون خيمة ويحطمون أشجار زيتون ويعطبون خزانات مياه بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدم مستعمرون، اليوم الأربعاء، خيمة، وحطموا أشجار زيتون، وأعطبوا خزانات مياه في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وأوضح المواطن فريد حمامدة لـلوكالة الرسمية، أن مستعمري "كرمائيل" هاجموا منطقة فاتح سدرة، وهدموا خيمة المواطن خليل الأخرس، وحطموا 20 شجرة زيتون، ورعوا ماشيتهم في أراضٍ ومزروعات تعود ملكيتها لعائلة حمامدة.
وأضاف، أن هؤلاء المستعمرين خربوا خزانات المياه وأعطبوها.
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