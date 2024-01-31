مستعمرون يهدمون خيمة ويحطمون أشجار زيتون ويعطبون خزانات مياه بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدم مستعمرون، اليوم الأربعاء، خيمة، وحطموا أشجار زيتون، وأعطبوا خزانات مياه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأوضح المواطن فريد حمامدة لـلوكالة الرسمية، أن مستعمري "كرمائيل" هاجموا منطقة فاتح سدرة، وهدموا خيمة المواطن خليل الأخرس، وحطموا 20 شجرة زيتون، ورعوا ماشيتهم في أراضٍ ومزروعات تعود ملكيتها لعائلة حمامدة.

وأضاف، أن هؤلاء المستعمرين خربوا خزانات المياه وأعطبوها.