الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المنتج يسجل ارتفاعا خلال العام الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.48% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 111.09 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع الحاد يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة الرئيسة.

وأشار "الإحصاء" إلى أن الارتفاع في الأنشطة جاء في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 15.75%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 8.40%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.59%، والصناعات التحويلية بنسبة 0.51%، بينما انخفضت أسعار السلع ضمن إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 0.37% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

ولفت إلى أن أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 6.04%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة إلى الخارج ارتفاعاً نسبته 0.38% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 11.22% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023أ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 127.09 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة ب 114.27 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 12.07%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 128.63 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة ب 114.78 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.90%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 112.74 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بـ 109.56 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 25.35%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 50.35%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 9.04%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 5.79%، وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.26%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.39%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون الأول 2023، إذ استقر الرقم عند 102.46، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.