مدير“سي آي إيه”: أوضاع الشرق الأوسط زادت تعقيدا بعد 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية“سي آي إيه” ويليام بيرنز، أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط زادت تعقيدا وخطورة بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي مقال كتبه لمجلة“Foreign Affairs”، قال بيرنز:“لقد أمضيت معظم سنواتي الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم أر هذه المنطقة من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد”.

وأوضح أن المنطقة تواجه مشاكل صعبة للغاية بشأن الحد من شدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، ومنع انتشار الصراع إلى المنطقة.

وأشار إلى أن التوتر الذي بدأ مع هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 واستمر مع“المجازر” الإسرائيلية المتواصلة في غزة، لم يعد يعني المنطقة فحسب، بل النظام العالمي برمته.

وفيما يتعلق بالمعادلة الإيرانية الإسرائيلية على المستوى الإقليمي، قال بيرنز إن“مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو القدرة على التعامل مع إيران. النظام الإيراني أصبح أقوى في الأزمة الحالية ويبدو مستعدا للقتال حتى آخر امتداد إقليمي له”.



