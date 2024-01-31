مسؤول إسرائيلي: الحكومة لا تؤيد إغلاقا فوريا للأونروا خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قال مسؤول في تل أبيب إن حكومة نتنياهو لاتؤيد إغلاق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشكل فوري، وذلك "خشية من حدوث كوارث تجبرها على وقف الحرب"، بحسب وصفها.

وجاء ذلك في وقت يكثف الاحتلال غاراته باستهداف المدنيين العزل، والطواقم الطبية والإغاثية بعدة مناطق في القطاع، لتفيض بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث العبرية بأن وفدًا عسكريًا من جانب الاحتلال ضغط لاستبدال الأونروا، وذلك خلال اجتماعات في واشنطن.

وأكدت وكالات أممية، في بيان مشترك الأربعاء، أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يؤدي إلى عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت الوكالات الأممية أن تنصل الدول من تمويلها الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، واصفة العواقب بأنها ستكون كارثية.

وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين في غزة، تحديات إضافية نتيجةً للاتهامات الموجهة لـ 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي.



