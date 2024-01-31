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الدولار يصعد قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

1/31/2024 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجه الدولار، اليوم الأربعاء، نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أيلول الماضي، بينما يتحرك الين الياباني صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار معدلات الفائدة الأمريكية اليوم.


ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5% إلى 0.6567 دولار أميركي، وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.


وصعد الدولار 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية .


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