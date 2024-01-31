قانون أوروبي جديد لمنع غش العسل

اتفق المفاوضون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على أنه في المستقبل يتعين إدراج اسم بلد المنشأ بوضوح على عبوات العسل.

وتوصل المفاوضون لاتفاق مؤقت يطلق عليه "توجيهات الإفطار" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وحتى الآن، كان يتعين وضع ملصق بلد المنشأ على خلطات العسل لتحديد ما إذا كانت قادمة من الاتحاد الأوروبي أم لا. في المستقبل. سوف يتعين إدراج نسب العسل القادمة من كل دولة. ويهدف القانون لمنع خلط العسل المغشوش بمنتج أصلي.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية" عقب دراسات الجدوى، ومن أجل الحد بصورة أكبر من الغش، سوف تقترح المفوضية وضع رمز تعريفي مميز أو أسلوب مماثل من أجل تتبع العسل حتى مربي النحل".

وأضاف البيان "كما تم الاتفاق على أنه يجب إنشاء منصة خبراء لجمع البيانات لتحسين إجراءات السيطرة وكشف غش العسل، وتقديم توصيات لتوفير نظام تتبع تابع للاتحاد الأوروبي من أجل تتبع العسل إلى المنتج أو المستورد".

ووفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي فإن " توجيهات الإفطار" تتضمن أيضا قواعد جديدة بشأن العصائر والمربى. وأشار الموقع إلى أنه ربما يتم تصنيف العصائر في المستقبل على أنها " منخفضة السكر" في حال تم التخلي من ما لا يقل عن 30% من العسل المكرر طبيعيا.

كما يتضمن القانون فقرة تنص على أنه يجب استخدام ما لا يقل عن 450 جراما من الفاكهة لصنع كيلوجرام من المربى.

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