أغرب فرص العام.. العارضة تحرم السعودية من هدف بـ 3 أرواح أمام كوريا (فيديو)

شهدت مباراة السعودية وكوريا الجنوبيةـ في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، فرص مُهدرة بالجملة.

وودعت السعودية بطولة كأس آسيا بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 أمام كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل عبد الله رديف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 46 بعد لحظات من مشاركته بديلاً للمهاجم صالح الشهري بين شوطي المباراة، وعدل تشو جيو-سونج النتيجة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس من مسافة قريبة سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 41 أخطر فرص المباراة، بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح السعودية، من ركلة ركنية عن طريق سالم الدوسري وسدد صالح الشهري رأسية ارتطمت بالعارضة، ثم سددها لاجامي مرة أخرى لترتطم بالعارضة، ومرة ثالثة سدد سالم الدوسري رأسية تصدى لها حارس كوريا.

وستخوض كوريا الجنوبية اختبارًا صعبًا في دور الثمانية أمام أستراليا، التي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على منتخب إندونيسيا، الأحد الماضي.





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