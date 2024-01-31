أغرب فرص العام.. العارضة تحرم السعودية من هدف بـ 3 أرواح أمام كوريا (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت مباراة السعودية وكوريا الجنوبيةـ في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، فرص مُهدرة بالجملة.
وودعت السعودية بطولة كأس آسيا بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 أمام كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وسجل عبد الله رديف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 46 بعد لحظات من مشاركته بديلاً للمهاجم صالح الشهري بين شوطي المباراة، وعدل تشو جيو-سونج النتيجة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس من مسافة قريبة سكنت الشباك.
وشهدت الدقيقة 41 أخطر فرص المباراة، بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح السعودية، من ركلة ركنية عن طريق سالم الدوسري وسدد صالح الشهري رأسية ارتطمت بالعارضة، ثم سددها لاجامي مرة أخرى لترتطم بالعارضة، ومرة ثالثة سدد سالم الدوسري رأسية تصدى لها حارس كوريا.
وستخوض كوريا الجنوبية اختبارًا صعبًا في دور الثمانية أمام أستراليا، التي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على منتخب إندونيسيا، الأحد الماضي.
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