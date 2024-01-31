Wednesday, 31 January 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمر الدرعي: مشروع القانون سيساهم في تأهيل كوادر إماراتية متخصصة في الإفتاء

1/31/2024 3:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بأن مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي الآن، سيعمل في حال إقراره على إنشاء المجلس وتحويله إلى مؤسسة اتحادية، تسري قراراته على جميع الجهات المعنية والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وأكد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أن أهداف المشروع جاءت متوافقة مع التوجهات الحكومية للدولة وترسيخ مكانتها من خلال إعداد وتطوير الكفاءات المواطنة المتميزة والمتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي، بالإضافة إلى تطوير التوجهات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي من الفتاوى الاستباقية ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن بناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية وضمان ضبط الفتوى.

وأضاف: "عكفنا على إعداد مشروع القانون الاتحادي لتحقيق رؤية الدولة من موجهات رئيسية أهمها المبدأ الخمسين لحكومة دولة الامارات، والاطلاع على الممارسات المشابه في قطاع الإفتاء الشرعي عربيا وإسلاميا، بالإضافة إلى استشراف المستقبل والرغبة في تحقيق ابراز نتائج الأداء وتبني تطبيق الحلول الذكية".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31012024000110011019ID1107790517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث