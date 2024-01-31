عمر الدرعي: مشروع القانون سيساهم في تأهيل كوادر إماراتية متخصصة في الإفتاء

قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بأن مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي الآن، سيعمل في حال إقراره على إنشاء المجلس وتحويله إلى مؤسسة اتحادية، تسري قراراته على جميع الجهات المعنية والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وأكد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أن أهداف المشروع جاءت متوافقة مع التوجهات الحكومية للدولة وترسيخ مكانتها من خلال إعداد وتطوير الكفاءات المواطنة المتميزة والمتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي، بالإضافة إلى تطوير التوجهات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي من الفتاوى الاستباقية ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن بناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية وضمان ضبط الفتوى.

وأضاف: "عكفنا على إعداد مشروع القانون الاتحادي لتحقيق رؤية الدولة من موجهات رئيسية أهمها المبدأ الخمسين لحكومة دولة الامارات، والاطلاع على الممارسات المشابه في قطاع الإفتاء الشرعي عربيا وإسلاميا، بالإضافة إلى استشراف المستقبل والرغبة في تحقيق ابراز نتائج الأداء وتبني تطبيق الحلول الذكية".

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