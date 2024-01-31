«الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي لتنظيم شؤون الفتوى بالإمارات

وافق المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، على مشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيحقق جملة من الأهداف، منها تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.

وتضمن مشروع القانون حزمة عقوبات يتم إيقاعها على المخالفين، تنص على الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، في حق كل من أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها.

واشتملت العقوبات عدم الالتزام أي مؤسسة أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس، قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، بينما تضاعف الغرامة في حال العودة.

وبحسب العقوبات فإنه يجوز إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني، وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

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