الاقتصاد الأوروبي يتجنب الركود التقني ويتراجع وسط الضغوطات المستمرة

(MENAFN
) على عكس التوقعات السائدة بشأن التقلص المتتالي، تمكن الاقتصاد الأوروبي من تجنب الانزلاق إلى الركود التقني في الربع الأخير من العام الماضي, وأظهرت البيانات من يوروستات، وكالة الإحصاءات الأوروبية، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموًا متوقفًا، حيث لم يسجل أي توسع من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر, وجاء ذلك بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث، مهدئًا المخاوف من أن تواجه المنطقة ركودًا تقنيًا، الذي يعرف بحدوث نمو سلبي لمدة ربعين متتاليين.
كما تكون التحديات المستمرة في منطقة اليورو متعددة الأوجه، مرفقة بأسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف الائتمان المرتفعة ونمو بطيء في ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة, وتضيف بيانات الربع الرابع إلى سلسلة من الهزات الاقتصادية، حيث لم تحقق أي من بلدان منطقة اليورو العشرين نموًا قويًا منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما سجل الاقتصاد توسعًا متواضعًا بنسبة 0.5 في المئة.
في حين مع بداية العام الجديد، تظل احتمالات التحسن الاقتصادي مكتومة, وتستمر مؤشرات النشاط التجاري في إظهار اللون الأحمر، مشيرة إلى استمرار التقلص وتسليط الضوء على العقبات المستمرة التي تواجه اقتصادات منطقة اليورو, ويتميز المشهد بتواجد مجموعة من العوامل المساهمة في هذه التحديات، مما يبرز ضرورة مراقبة وثيقة للاستجابات السياسية والتدخلات المحتملة لتحفيز النمو وتخفيف تأثير الضعف الاقتصادي الحالي.
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