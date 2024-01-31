تعزيز التواصل الثقافي بين شباب المملكة ونظرائهم من الدول المختلفة

الرياض- أصداف نيوز:

أقام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بمقره أمس , لقاءً جمع عددًا من الشباب السعوديين ومن جنسيات مختلفة، ضمن برنامج سفير للحوار الحضاري، وذلك لتعزيز التواصل الثقافي وتقوية القيم الإنسانية المشتركة والصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

ويهدف اللقاء، الذي جمع 20 شابًا من المملكة ومن مختلف الجنسيات للتعريف بالمشتركات الإنسانية والثقافية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى، وتشجيع التواصل الثقافي الإيجابي، ودعم القيم الإنسانية النبيلة المشتركة كالتسامح والوسطية، والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى والتبادل فيما بينها ، كما يهدف إلى تمكين الشباب من فهم واحترام الثقافات المختلفة من خلال التعرف على التنوع الثقافي، وتشجيعهم على التعاون العابر للحدود وتعزيز قيم التسامح والتفاهم، كما يهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في مبادرات إيجابية تعزز التواصل والتعاون، وتوجيههم إلى قضايا مهمة مثل التواصل الحضاري والتنوع الثقافي والتفاعل والمشاركة في مجتمع شبابي نشط لجذب المزيد من الشباب والمشاركين من مختلف الأعمار والثقافات.

وتناول اللقاء المفاهيم الحديثة للتواصل واحترام الثقافات المختلفة، كما تناول إبراز قيم المجتمع السعودي في ظل ما التفاعل مع مختلف المجتمعات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفي اللقاءات المشتركة بما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 انطلاقا من معطيات برنامج جودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية.–واس