تعزيز التواصل الثقافي بين شباب المملكة ونظرائهم من الدول المختلفة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
أقام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بمقره أمس , لقاءً جمع عددًا من الشباب السعوديين ومن جنسيات مختلفة، ضمن برنامج سفير للحوار الحضاري، وذلك لتعزيز التواصل الثقافي وتقوية القيم الإنسانية المشتركة والصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.
ويهدف اللقاء، الذي جمع 20 شابًا من المملكة ومن مختلف الجنسيات للتعريف بالمشتركات الإنسانية والثقافية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى، وتشجيع التواصل الثقافي الإيجابي، ودعم القيم الإنسانية النبيلة المشتركة كالتسامح والوسطية، والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى والتبادل فيما بينها ، كما يهدف إلى تمكين الشباب من فهم واحترام الثقافات المختلفة من خلال التعرف على التنوع الثقافي، وتشجيعهم على التعاون العابر للحدود وتعزيز قيم التسامح والتفاهم، كما يهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في مبادرات إيجابية تعزز التواصل والتعاون، وتوجيههم إلى قضايا مهمة مثل التواصل الحضاري والتنوع الثقافي والتفاعل والمشاركة في مجتمع شبابي نشط لجذب المزيد من الشباب والمشاركين من مختلف الأعمار والثقافات.
وتناول اللقاء المفاهيم الحديثة للتواصل واحترام الثقافات المختلفة، كما تناول إبراز قيم المجتمع السعودي في ظل ما التفاعل مع مختلف المجتمعات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفي اللقاءات المشتركة بما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 انطلاقا من معطيات برنامج جودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية.–واس
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