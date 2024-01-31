أول مريض من البشر يتم زراعة شريحة دماغية له

الرياض – أصداف نيوز:

كشفت شركة نيورالينك الناشئة عن تقنية ثورية حديثة، وهي خضوع أول مريض من البشر لزراعة شريحة دماغية انتجتها، وأن المريض يتعافى بشكل جيد ، والنتائج الأولية واعدة.

وتهدف زراعة الشريحة الدماغية التي سيطلق عليها اسم (تيليباثي) إلى مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي في التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

ويصف المعهد الوطني للصحة الوطنية الأمريكية للخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وقال إيلون ماسك مؤسس الشركة في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”:“إن النتائج الأولية تظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد، وتلك النتائج الأولية مطمئنة وواعدة.. مضيفا:“لقد أصبح المريض يتعافى بشكل جيد”.

يذكر أن شركة نيورالينك حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء أول تجاربها البشرية في شهر مايو من العام الماضي، وقامت خلالها بتجنيد مرضى يعانون من الشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS) للتجربة.

ويعد التصلب الضموري (ALS) حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي وتؤثر في الخلايا العصبية في الدماغ والحبل النخاعي، ويسبب فقدان التحكم في العضلات.–قنا