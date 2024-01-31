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محكمة أمريكية ترفض حصول إيلون ماسك على 56 مليار دولار من شركة تسلا

1/31/2024 2:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت قاضية في ولاية ديلاور الأمريكية أمس حكما بأن حزمة المكافآت والتعويضات التي حصل عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا التي أسسها ويرأسها ويمتلك أغلب أسهمها غير عادلة.

وقالت القاضية كاتلين ماكورميك إن ماسك مارس نفوذا هائلا خلف الأبواب المغلقة أثناء وضع خطة توزيع أسهم الشركة في عام 2018، بطريقة تشكك في نزاهة العملية.

جاء حكم ماكورميك لصالح مجموعة من مساهمي تسلا بقيادة ريتشارد تورنيتا الذي يريد إلغاء اتفاق توزيع الأسهم ماسك.

وكتبت القاضية في حكمها أن "المدعي عليهم كان عليهم عبء إثبات أن خطة التوزيع كانت عادلة، لكنهم فشلوا في ذلك".

وأبقت ماكورميك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يحدث فيما بعد، لكنها دعت المدعين وشركة تسلا إلى العمل معا للوصول إلى حل، وأكدت أنه رغم صعوبة إلغاء اتفاق ضخم مثل اتفاق توزيع أسهم تسلا بشكل تلقائي نتيجة حكم قضائي فإنه "يحق للمدعين إلغاء الاتفاق".

ومازال في مقدور تسلا وماسك الاستئناف على الحكم.

وبحسب اتفاق 2018 حصل ماسك على خيارات أسهم في تسلا على 12 مرحلة بقيمة قصوى تبلغ 8ر55 مليار دولار، إذا زادت القيمة السوقية لشركة تسلا وأرقام أعمالها بقيم محددة.

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