وفاة المغنية والممثلة الأمريكية شيتا ريفيرا

توفيت الثلاثاء عن 91 سنة المغنية والممثلة الأميركية شيتا ريفيرا، إحدى الشخصيات البارزة في مسرحيات برودواي الموسيقية، على ما أفادت عائلتها.

وقالت ابنتها ليزا موردينتي في بيان إنها توفيت في نيويورك بعد معاناتها "مرضاً لفترة قصيرة".

واشتهرت شيتا ريفيرا، وهي رائدة بين الممثلات اللاتينيات في عالم برودواي المنغلق جداً، بدوريها في "وِست سايد ستوري" و"شيكاغو".

وبدأت العمل على مسارح برودواي قبل أن تبلغ العشرين، ولم تتركها حتى بلغت الثمانين. وتعاونت طيلة هذه السنوات مع أهم الأسماء في المسرح الأميركي.

وُلدت ريفيرا، واسمها الحقيقي دولوريس كونشيتا فيغيروا ديل ريفيرو، عام 1933 في واشنطن لأب موسيقي في البحرية. وتعلمت الغناء والعزف على البيانو ورقص الباليه في سن مبكرة. وكانت تقول إنها كانت تقارن نفسها خلال تجارب الأداء بالشقراوات الطويلات اللواتي كنّ يتنافسن معها آنذاك.

وكتبت في سيرتها الذاتية التي نُشرت عام 2023 "كنت هناك، صغيرة القامة، داكنة البشرة، أرتدي تنورة سوداء وقميص رقص".

وفي نهاية المطاف، كانت ريفيرا من الممثلات اللواتي نلن أكبر عدد من الترشيحات الجوائز "توني" للمسرح الأميركي.

وفي العام 2009، قلّدها الرئيس باراك أوباما وسام الحرية، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.