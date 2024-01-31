Wednesday, 31 January 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة المغنية والممثلة الأمريكية شيتا ريفيرا

1/31/2024 2:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت الثلاثاء عن 91 سنة المغنية والممثلة الأميركية شيتا ريفيرا، إحدى الشخصيات البارزة في مسرحيات برودواي الموسيقية، على ما أفادت عائلتها.

وقالت ابنتها ليزا موردينتي في بيان إنها توفيت في نيويورك بعد معاناتها "مرضاً لفترة قصيرة".

واشتهرت شيتا ريفيرا، وهي رائدة بين الممثلات اللاتينيات في عالم برودواي المنغلق جداً، بدوريها في "وِست سايد ستوري" و"شيكاغو".

وبدأت العمل على مسارح برودواي قبل أن تبلغ العشرين، ولم تتركها حتى بلغت الثمانين. وتعاونت طيلة هذه السنوات مع أهم الأسماء في المسرح الأميركي.

وُلدت ريفيرا، واسمها الحقيقي دولوريس كونشيتا فيغيروا ديل ريفيرو، عام 1933 في واشنطن لأب موسيقي في البحرية. وتعلمت الغناء والعزف على البيانو ورقص الباليه في سن مبكرة. وكانت تقول إنها كانت تقارن نفسها خلال تجارب الأداء بالشقراوات الطويلات اللواتي كنّ يتنافسن معها آنذاك.

وكتبت في سيرتها الذاتية التي نُشرت عام 2023 "كنت هناك، صغيرة القامة، داكنة البشرة، أرتدي تنورة سوداء وقميص رقص".

وفي نهاية المطاف، كانت ريفيرا من الممثلات اللواتي نلن أكبر عدد من الترشيحات الجوائز "توني" للمسرح الأميركي.

وفي العام 2009، قلّدها الرئيس باراك أوباما وسام الحرية، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

MENAFN31012024000110011019ID1107790433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث