نجاة طيار أمريكي قفز من مقاتلة إف 16 قبل تحطمها قبالة كوريا الجنوبية

نجا طيار بالقوات الجوية الأمريكية من سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف-16′′ في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، وهو ثاني حادث تحطم من نوعه خلال أقل من شهرين.

ذكر الجناح المقاتل الثامن في سلاح الجو الأمريكي في بيان إن الطيار - الذي لم تكشف هويته - لم يفقد الوعي، ونقل إلى منشأة طبية لتقييم حالته.

وأضاف الجناح الثامن أنه عمل مع شركاء هذه المهمة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن كثب لانتشال الطيار الذي تعرض لحالة طوارئ "غير معروفة حتى الآن" أثناء الرحلة، وقفز من الطائرة قبل أن تسقط في البحر.

يجري الجيش الأمريكي تحقيقا لمعرفة سبب الحادث، الذي تردد أنه وقع في المياه القريبة من مدينة سيوسان الساحلية.

ووقال الكولونيل ماثيو سي غايتكي، قائد الجناح الثامن، "ممتنون للغاية لقوات الإنقاذ في كوريا الجنوبية، ولجميع زملائنا في الفريق الذين سهلوا عملية الانتشال السريعة لطيارنا، وسنحول تركيزنا الآن إلى البحث عن الطائرة وانتشالها."

كان الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات إف-16، شهد حادث تحطم طائرة من طراز إف-16 أيضا في ديسمبر الماضي.

وقال الجناح بعد ذلك إن الطيار واجه مشكلات أثناء رحلة تدريبية روتينية، وتم انتشاله بأمان بعد أن قفز من الطائرة قبل أن تتحطم في البحر بالقرب من مدينة جونسان.