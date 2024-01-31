المملكة المتحدة تتوقع نموًا سكانيًا كبيرًا يبلغ 6.1 مليون بقدوم بحلول عام 2036 بفعل الهجرة

(MENAFN
) صدرت توقعات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير, تشير إلى أن سكان المملكة المتحدة على وشك أن يشهدوا زيادة كبيرة تصل إلى 6.1 مليون فرد بحلول منتصف عام 2036، بشكل أساسي بفعل الهجرة, ومن المتوقع أن تشعل هذه التوقعات الرسمية النقاش السياسي حول قضايا الهجرة وتعزز الضغط على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خاصة في الفترة الزمنية المقبلة قبل الانتخابات المقبلة.
كما يتوقع ارتفاع عدد سكان المملكة المتحدة، الذي بلغ 67 مليون نسمة في منتصف عام 2021، إلى 73.7 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2036، وهو ما يشير إلى تصاعد ملحوظ يعزى في الدرجة الأولى إلى زيادة في عدد القادمين, وعلى مدى 15 عامًا، يتوقع أن يفوق زيادة المتوقعة عدد الوفيات مقدار 541,000، جنبًا إلى جنب مع تقدير إجمالي للهجرة الدولية يبلغ 6.1 مليون فرد.
كذلك أظهرت الأرقام ارتفاعًا قياسيًا في معدل الهجرة الصافية السنوي إلى المملكة المتحدة في نوفمبر، حيث بلغ 745,000 شخص في عام 2022, واستمر هذا المستوى المرتفع للهجرة، مع جزء كبير من المهاجرين يأتون من دول مثل الهند ونيجيريا والصين، بدلاً من الاتحاد الأوروبي.
في حين تتصور توقعات مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء استمرار مستويات قوية للهجرة الصافية، بفرضية أن تكون متوسطًا يبلغ 315,000 شخص سنويًا ابتداءً من عام ينتهي منتصف عام 2028, وتبرز هذه التوقعات أهمية استمرار الهجرة في تشكيل المشهد الديموغرافي في المملكة المتحدة، مما يثير مناقشات حول الاعتبارات السياسية والتأثير المحتمل على جوانب مختلفة من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
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