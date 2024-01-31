صندوق النقد الدولي يؤكد تحسنًا في أداء الاقتصادات الكبرى

(MENAFN
) في تقريرها السنوي الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، قام صندوق النقد الدولي (صندوق النقد) بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المئة، معترفًا بالقوة الملحوظة التي أظهرتها الاقتصادات الكبرى المتقدمة والناشئة حول العالم, ويمثل هذا التعديل الإيجابي تحسنًا عن التوقعات السابقة التي تم نشرها في تقرير أكتوبر، حيث كان التوقع عند 2.9 بالمئة, وأبرزت إعادة التقييم للصندوق النقدي توقعاته بشكل خاص للتوقعات الاقتصادية للاعبين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، الصين، الهند، روسيا، والمكسيك.
كما أكد رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد بيير-أوليفييه جورينشا على الاتجاه العالمي لانخفاض التضخم وتعزيز النمو, وأشار جورينشا إلى أن هذا الظاهرة تتجاوز الولايات المتحدة، مشيرًا إلى مدى المرونة الكبيرة التي أظهرتها اقتصادات عدة دول على مدار العام الماضي، والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2024, ومن الأمثلة البارزة على ذلك تشمل الصين وروسيا والبرازيل والهند، والتي أظهرت صمودًا اقتصاديًا رائعًا رغم مواجهتها لتحديات متعددة.
كذلك يبرز التقرير أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي دون متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8 في المئة خلال العام الحالي والسنوات القادمة، وذلك بسبب عوامل مستمرة, وتشمل هذه العوامل التأثير المستمر لارتفاع أسعار الفائدة، وتخفيض التدريجي للدعم الحكومي المرتبط بجائحة كوفيد-19، والانخفاض المستمر في مستويات الإنتاج, وبينما يُظهر توقعات صندوق النقد المعدلة مسارًا إيجابيًا، فإنها تعترف أيضًا بالتحديات متعددة الأوجه التي قد تعترض سرعة الانتعاش الاقتصادي العالمي في السنوات القادمة.
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