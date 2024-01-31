وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد الاحتفاظ بالمسؤولية“الأمنية” في غزة لسنوات

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجددا أن بلاده تريد الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية (العسكرية)في قطاع غزة لعدة سنوات على الأقل.

وقال كاتس لصحيفة بيلد الألمانية وغيرها من منشورات أكسل سبرينغر، بما في ذلك“بوليتيكو” إن هذا سينطبق“حتى نتأكد من أننا لن نقتل بعد الآن من قبل سكان غزة”.

ووصف

كاتس عناصر حماس بأنهم“النازيون الجديد” وقال إنه“يجب القضاء عليهم”.

وقال كاتس:“من العبث تماما أنه بعد كل ما حدث، يتم إخبار إسرائيل الآن بأن حل الدولتين هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”، في إشارة إلى نصيحة من واشنطن وبرلين بأن حل الدولتين ضروري لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

وأضاف كاتس:“لأن الفلسطينيين قتلوا يهودا، فلن يمنح الفلسطينيون مهمة أن يكونوا مسؤولين عن أمن اليهود في المستقبل”.

وفي الوقت نفسه، رفض الدعوات، بما في ذلك من داخل حكومته، لإعادة الاستعمار الإسرائيلي لقطاع غزة بعد نهاية الحرب. وقال إن إسرائيل لن تحكم غزة أو تتخذ قرارات بشأن غزة.

وقال:“هذا لن يحدث. سياسة الحكومة واضحة، حتى لو قال وزراء غير ذلك”.

ومضى كاتس يقول إنه يجب إنشاء نموذج مع الدول العربية ودول أخرى يمكّن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من عيش حياتهم بطريقة مختلفة عن ذي قبل.

وبالإضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من بين أولئك الذين يضغطون من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



