قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة طالت منازل أهالي شهداء‎

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من منازل أهالي الشهداء.

واقتحمت 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتوقفت في أكثر من حي، قبل مداهمة جنود الاحتلال عدداً من المنازل، وتفتيشها وتكسير محتوياتها.

وطالت مداهمات الاحتلال في بلدة جبع، منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسير الفاخوري وجهاد السوس.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، وضاحية السلام ومخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة، بعدة آليات عسكرية وقوات راجلة.

وتمركزت آليات الاحتلال في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم جنود الاحتلال عدة عمارات ومنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.

وأغلق جيش الاحتلال مدخل مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، وعزز من تواجده العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.

ولاحقاً، داهم جنود الاحتلال منزل عائلة الشهيد وسام أبو غويلة، واعتلى سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوتكم.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب المدينة، واعتقلت شابا.

واقتحمت جيبات عسكرية عدة البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز زواهرة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، إلى جانب اعتقال زوجة المطارد غسان زواهرة من المخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

وأفاد مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى ان مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

وأشارت المصادر إلى أن خمس آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم عسكر الجديد، وداهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال جرفت عدة شوارع في المخيم، وتعمدت تخريب البنية التحتية.

وفي وقت لاحق اقتحمت نفس القوات مخيم عسكر القديم، وجابت آليات الاحتلال عدة شوارع وأحياء.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر عيد ووالدته وشقيقه، من إسكان الكهربا بالقرب من شارع تل بمدينة نابلس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، بصليات كثيفة من الرصاص الحي.

طالت اعتقالات الاحتلال مواطنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة عزون، وذلك بعد اقتحام عدة آليات عسكرية المدينة ومداهمات نفذها جنود الاحتلال في منزل المواطن مصطفى خرفان قبل اعتقاله.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عسلة شرق المدينة وداهمت أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفي وقت لاحق اقتحمت عدة جيبات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية، وجابت عدة أحياء وشوارع في المدينة، واعتقلت الأسير المحرر الشاب محمود خدرج، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه بالضرب.



