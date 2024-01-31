قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة طالت منازل أهالي شهداء‎

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من منازل أهالي الشهداء.
واقتحمت 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتوقفت في أكثر من حي، قبل مداهمة جنود الاحتلال عدداً من المنازل، وتفتيشها وتكسير محتوياتها.
وطالت مداهمات الاحتلال في بلدة جبع، منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسير الفاخوري وجهاد السوس.
في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، وضاحية السلام ومخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة، بعدة آليات عسكرية وقوات راجلة.
وتمركزت آليات الاحتلال في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم جنود الاحتلال عدة عمارات ومنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.
وأغلق جيش الاحتلال مدخل مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، وعزز من تواجده العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.
ولاحقاً، داهم جنود الاحتلال منزل عائلة الشهيد وسام أبو غويلة، واعتلى سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوتكم.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب المدينة، واعتقلت شابا.
واقتحمت جيبات عسكرية عدة البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز زواهرة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، إلى جانب اعتقال زوجة المطارد غسان زواهرة من المخيم.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة.
وأفاد مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى ان مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.
وأشارت المصادر إلى أن خمس آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم عسكر الجديد، وداهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال جرفت عدة شوارع في المخيم، وتعمدت تخريب البنية التحتية.
وفي وقت لاحق اقتحمت نفس القوات مخيم عسكر القديم، وجابت آليات الاحتلال عدة شوارع وأحياء.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر عيد ووالدته وشقيقه، من إسكان الكهربا بالقرب من شارع تل بمدينة نابلس.
واستهدف مقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، بصليات كثيفة من الرصاص الحي.
طالت اعتقالات الاحتلال مواطنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة عزون، وذلك بعد اقتحام عدة آليات عسكرية المدينة ومداهمات نفذها جنود الاحتلال في منزل المواطن مصطفى خرفان قبل اعتقاله.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية عسلة شرق المدينة وداهمت أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفي وقت لاحق اقتحمت عدة جيبات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية، وجابت عدة أحياء وشوارع في المدينة، واعتقلت الأسير المحرر الشاب محمود خدرج، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه بالضرب.
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