الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما

(MENAFN
- Palestine News Network )
إسلام أباد/PNN-
قالت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن حكما بالسجن 14 عاما صدر في حق رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.
وكان خان متهما بالبيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
وصدر حكم آخر في حق خان، أمس الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لإدانته بـ"تسريب أسرار الدولة"، وفق فريقه الإعلامي.
وتفيد التهمة بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.
وقال حزب خان "حركة الإنصاف"، إن محكمة خاصة حكمت على رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.
وكان خان، بطل الكريكت السابق (70 عاما)، محور اضطرابات سياسية، بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة في أبريل 2022.
عمران خان وزوجته عند خروجهما في وقت سابق بكفالة
باكستان.. حكم قضائي بسجن عمران
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