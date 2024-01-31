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الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما

1/31/2024 2:11:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إسلام أباد/PNN-
قالت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن حكما بالسجن 14 عاما صدر في حق رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.

وكان خان متهما بالبيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وصدر حكم آخر في حق خان، أمس الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لإدانته بـ"تسريب أسرار الدولة"، وفق فريقه الإعلامي.

وتفيد التهمة بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.

وقال حزب خان "حركة الإنصاف"، إن محكمة خاصة حكمت على رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.

وكان خان، بطل الكريكت السابق (70 عاما)، محور اضطرابات سياسية، بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة في أبريل 2022.

عمران خان وزوجته عند خروجهما في وقت سابق بكفالة
باكستان.. حكم قضائي بسجن عمران

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