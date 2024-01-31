جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

(MENAFN
- Amman Net) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مبينة أن اثنين من القتلى يحملان رتبة "رقيب"، أحدهما من "لواء المظليين".
وتحت بند سُمح بالنشر أقر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، بإصابة 26 ضابطا وجنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى إصابة 2797 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 26751 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
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