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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

1/31/2024 2:10:47 AM
(MENAFN- Amman Net) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مبينة أن اثنين من القتلى يحملان رتبة "رقيب"، أحدهما من "لواء المظليين".
وتحت بند سُمح بالنشر أقر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، بإصابة 26 ضابطا وجنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى إصابة 2797 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 26751 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

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