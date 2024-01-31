نتائج تكميلية التوجيهي الخميس الـ6 مساءا

(MENAFN
- Amman Net) قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعلان #نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة ( 6:00 ) من مساء يوم #الخميس الأول من شباط 2024
وذلك عبر الرابط
وستعلن الوزارة في بيان لها يوم الخميس نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات.
توجيهي نتائج التكميلي الأردن
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