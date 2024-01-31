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نتائج تكميلية التوجيهي الخميس الـ6 مساءا

1/31/2024 2:10:46 AM
(MENAFN- Amman Net) قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعلان #نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة ( 6:00 ) من مساء يوم #الخميس الأول من شباط 2024

وذلك عبر الرابط

وستعلن الوزارة في بيان لها يوم الخميس نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات.

توجيهي نتائج التكميلي الأردن

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