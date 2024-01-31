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الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن في قضية هدايا الدولة

1/31/2024 2:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته اليوم الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة
وذكرت وسائل إعلام أن القضاء الباكستاني أصدر بحق عمران خان وزوجته بشرى بيبي حكما بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق "ببيع هدايا الدولة".


وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان بالسجن 10 أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.


ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أحكام عمران خان ستنفذ متتالية أو متزامنة بعد محاكمة عقدت داخل السجن حيث كان محتجزا معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس.


وكانت زوجة خان، بشرى بيبي، محتجزة أيضا طوال المحاكمة.


وتزوج الاثنان في عام 2018، قبل أشهر من انتخاب عمران خان رئيسا للوزراء.

RT

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