انكماش الاقتصاد السعودي بـ3.7% خلال الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد شهد خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام السابق 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 4.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1% بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الهيئة السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد انكمش بنسبة 3.7 % خلال الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بمعدل 4.3 % و3.1 % على التوالي.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد حقق نموا بنسبة 0.4 % في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 2.7% على أساس فصلي.
كما أظهرت البيانات الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأولي للسعودية في 2023 بـ 0.9% على أساس سنوي، بالمقارنة مع العام 2022.
MENAFN31012024000208011052ID1107790255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.