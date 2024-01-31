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انكماش الاقتصاد السعودي بـ3.7% خلال الربع الرابع من 2023

1/31/2024 2:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد شهد خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام السابق 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 4.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1% بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء.


وقالت الهيئة السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد انكمش بنسبة 3.7 % خلال الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بمعدل 4.3 % و3.1 % على التوالي.


من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد حقق نموا بنسبة 0.4 % في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 2.7% على أساس فصلي.


كما أظهرت البيانات الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأولي للسعودية في 2023 بـ 0.9% على أساس سنوي، بالمقارنة مع العام 2022.


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