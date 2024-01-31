مذيعة أمريكية تشتم الرئيس الأمريكي على الهواء - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت المذيعة الأميركية جوي رايد شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها، بعدما نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكروفون خلال كلام الرئيس جو بايدن.

وأشارت المذيعة خلال بثّ برنامجها، إلى أن الرئيس الأميركي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.



وبعد ذلك عُرض مقطع فيديو للرئيس بايدن يقول فيه: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".

وعلقت خلال عرض فيديو لبايدن على كلامه قائلة "ليس حربا لعينة أخرى".

سبوتنيك