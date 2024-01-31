مذيعة أمريكية تشتم الرئيس الأمريكي على الهواء - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت المذيعة الأميركية جوي رايد شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها، بعدما نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكروفون خلال كلام الرئيس جو بايدن.
وأشارت المذيعة خلال بثّ برنامجها، إلى أن الرئيس الأميركي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.
وبعد ذلك عُرض مقطع فيديو للرئيس بايدن يقول فيه: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".
وعلقت خلال عرض فيديو لبايدن على كلامه قائلة "ليس حربا لعينة أخرى".
سبوتنيك
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