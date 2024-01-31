هيئة حقوق الإنسان بغزة لـ الوكيل: 51 ألف امرأة حامل بالقطاع في ظل ظروف إنسانية صعبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان إن حرب الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الكارثية للنازحين في القطاع.وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن أهالي شمال قطاع غزة ومدينة غزة بدأوا يعانون من المجاعة مما دفعهم لاستخدام أعلاف المواشي بدلا عن القمح والطحين.



وأكد أنه تم إبلاغهم عن وفاة عدد كبير من كبار السن في قطاع غزة بسبب عدم توفر الغذاء والدواء وتحديداً من يعانون من أمراض مزمنة، لافتا أن مناطق شمال قطاع غزة لم يصلها مساعدات لغاية الآن وهي أمام مجاعة حقيقية .



ونوه أن مدينة رفح يوجد فيها أكثر من مليون و400 ألف نازحاً يعانون أوضاع كارثية وسط خيام مكدسة ونفايات صلبة ومياه صرف صحي في كل مكان برغم من أن المدينة صغيرة ومزدحمة وبنيتها التحتية غير مهيأة.



أما خان يونس أشار سرحان إلى أنها تشهد قصف مكثف بكل المناطق وجيش الاحتلال يحاصر مستشفى ناصر ومستشفى الأمل، مؤكداً أنه لم يتم معرفة عدد الشهداء المتواجدين في الشوارع لعدم قدرة الإسعاف إلى الوصول إليهم وعدم قدرته على التنقل بالإضافة لخروج المستشفيات بخان يونس عن الخدمة.



وأكد أن جيش الاحتلال يستهدف جميع المدنيين منهم النساء والصغار بقطاع غزة، منوهاً أن القطاع يوجد فيه 51 ألف امرأة حامل .



وأوضح أن عدد كبير من أهالي غزة ينتقلون إلى رفح مما يزيد المعاناة بين النازحين وسط أمراض كثيرة منتشرة، قائلا إن ثلثي سكان قطاع غزة متواجدين الآن في رفح وهو عبارة نزوح داخلي قد يتحول إلى تهجير قسري برغم من الرفض العربي لذلك.



وحذر من التهجير القسري لأهالي قطاع غزة بسبب الواقع الميداني الذي يعيشه النازحين والذي يشير إلى إمكانية حدوث ذلك، مؤكداً أن إرادة الشعب الفلسطيني باقية ومستمرة.