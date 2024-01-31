قبيل قرار الفائدة .. انخفاض عقود الذهب الآجلة عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الأربعاء، قبيل صدور قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على 2.051.45 دولار للأونصة، بانخفاض بنسبة 0.03%
وتمت المتاجرة مسبقاً على 2.051.05 دولار للأونصة، حيث من المتوقع أن يجد الذهب نقاط الدعم على 2017.00 دولار والمقاومة على 2068.00 دولار.
وحول عقود مؤشر الدولار، ارتفع بنسبة 0.20% للمتاجرة به على 103.42 دولار.
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