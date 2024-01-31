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قبيل قرار الفائدة .. انخفاض عقود الذهب الآجلة عالمياً

1/31/2024 2:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الأربعاء، قبيل صدور قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.


وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على 2.051.45 دولار للأونصة، بانخفاض بنسبة 0.03%


وتمت المتاجرة مسبقاً على 2.051.05 دولار للأونصة، حيث من المتوقع أن يجد الذهب نقاط الدعم على 2017.00 دولار والمقاومة على 2068.00 دولار.


وحول عقود مؤشر الدولار، ارتفع بنسبة 0.20% للمتاجرة به على 103.42 دولار.

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