وزير التربية والتعليم يقرر موعد إعلان نتائج التوجيهي - رابط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة ( 6:00 ) من مساء يوم الخميس الأول من شباط 2024 .
وستعلن الوزارة في بيان لها يوم الخميس نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات.
وذلك عبر الرابط انقر ( هنا )
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