هام من الجامعة الهاشمية لطلبة المكرمة الملكية السامية​

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت الجامعة الهاشمية أنه سيتم اعتماد ساعات التسجيل إلكترونياً لجميع طلاب المكرمة الملكية السامية، الذين هم أبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في الجامعة، مع بداية التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الجامعة إلى أنه يتعين على الطلاب دخول بوابة الطالب وإضافة عدد الساعات التي يرغبون في تسجيلها عبر الدخول إلى خدمات المالية وتحديد الساعات المرغوبة. بعد ذلك يقوم الطلاب بمراجعة البنك أو اي فواتيركم لدفع رسوم التسجيل المطلوبة باستخدام الرقم الجامعي. ثم، وفقا للموعد المحدد لهم، يقوم الطلاب بفتح شاشة التسجيل عبر البوابة، حيث يتم تسجيل المواد التي يرغبون في دراستها.











