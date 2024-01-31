الشبلي: 45 طائرة و228 شاحنة مساعدات إغاثية أردنية أُرسلت إلى غزة حتى الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدكشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ان الأردن تمكن حتى الآن من إرسال 45 طائرة و228 شاحنة تتضمن مساعدات إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.



وقال الشبلي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن الجهود الأردنية مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية من خلال كافة الطرق الممكنة سواءً عن طريق إرسال المساعدات جوا إلى مطار العريش ومن ثم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أو عن طريق الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم أو من خلال عمليات الإنزال الجوي التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية.



وأشار الشبلي إلى أن الأردن أرسل خلال اليومين الماضيين 25 شاحنة مساعدات تركزت على المواد الإغاثية التي تضمنت مساعدات غذائية وطبية بالإضافة إلى المواد التي يزداد الطلب عليها في فصل الشتاء مثل الخيام ووسائل التدفئة والأغطية والأمتعة التي تقي من برودة الطقس.



وأضاف أن الأردن عمل من خلال جهوده السياسية على المستوى الدولي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تسهيل مرور المساعدات الإغاثية حيث زادت الكميات التي تدخل عن طريق المملكة بنحو مرتين إلى 4 مرات أسبوعيا ، إضافة للدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الميدانية هناك في مناطق تل الهوى وخان يونس بالتخفيف عن المصابين والضغط على القطاع الصحي المتهالك في غزة.



وأكد أن الهيئة لا زالت تستقبل المساعدات من قبل المواطنين والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة لأن الاحتياج كبير وهناك كميات وفيرة من المواد الإغاثية والمساعدات في مستودعات الهيئة وهي تسعى لزيادة إرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر كافة الطرق.



وتابع الشبلي أن الهيئة تعمل أيضا مع كافة المنظمات الأممية والإنسانية مثل الأونروا واليونيسيف وهناك تواصل مستمر لتأمين المساعدات التي يحتاجها سكان قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، لافتا إلى التنسيق مستمر مع كافة الجهات لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.