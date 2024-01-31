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الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

1/31/2024 2:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أنها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بـ"عدة صواريخ بحرية مناسبة".
وقالت في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".
وتابعت : " كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".
وجددت التأكيد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".
روسيا اليوم




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