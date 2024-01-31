توترات الشرق الأوسط تزيد أسعار النفط، مما يدفع جيه بي مورجان للتأكيد على الآثار الاقتصادية الممكنة

(MENAFN
) أكدت جيه بي مورجان في مذكرة بحثية صدرت يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير, أن النزاع الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط قد يفضي إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط والطاقة في المستقبل القريب, وأعرب البنك الاستثماري الأمريكي عن قلقه بشأن تأثير هذا النزاع وعواقبه على منطقة البحر الأحمر، متوقعًا تأثيرًا تتجلى في ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة لتصاعد أسعار الأسمدة وتكاليف النقل.
كذلك شددت المذكرة البحثية على أن انخفاض إمدادات النفط، خاصةً من السعودية وروسيا منذ النصف الثاني من عام 2023، قد ساهم بالفعل في ارتفاع أسعار النفط, وحذرت جيه بي مورجان من أن النزاع الأخير في إسرائيل يُدخِل مجموعة جديدة من المخاطر المحتملة، خاصةً إذا حدثت اضطرابات في إنتاج النفط أو سلسلة التوريد في المنطقة.
في حين أعلن البنك مصرحاً: "ارتفاع أسعار الطاقة والتقلبات الأوسع في السوق نتيجة للنزاع الأخير يعزز وجهة نظرنا بالتركيز على السندات الثابتة والأسهم عالية الجودة", وتشير الخطوة الحذرة من جيه بي مورجان إلى إدراك للآثار الاقتصادية المحتملة المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
كما أبرز التقرير الزيادة المفاجئة في أسعار النفط، بعد الانخفاض في يونيو. وعلى وجه الخصوص، بلغ متوسط سعر النفط الخام برنت 72 دولارًا للبرميل في يونيو، وارتفع الآن إلى 82 دولارًا للبرميل, ونسب البنك هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك اتفاق تحالف أوبك+ لتقليل إنتاج النفط، وتقليل الإنتاج الطوعي من قبل لاعبين رئيسيين مثل السعودية وروسيا، والنزاع الأخير بين إسرائيل وحماس, وأبرزت جيه بي مورجان الارتفاع في أسعار النفط كدليل على إمكانية فرض عوائد إضافية على مخاطر الإمداد، مما يسهم أكثر في عدم اليقين في الأسواق.
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