تركيا وبريطانيا تحتفظان بالزخم بعد "بريكست"

(MENAFN
) على الرغم من التحديات المعقدة التي فرضها عملية "بريكست"، التي شهدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تبادل التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة لم يتحمل فقط بل أظهر مرونة ملحوظة, وتكشف البيانات التي جمعتها وكالة الأناضول من الهيئة التركية للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 17.67 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، مما يشير إلى نمو بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة بـ 16.3 مليار دولار المسجلة في عام 2020، عام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
كما شهدت صادرات تركيا إلى المملكة المتحدة، العنصر الرئيسي في هذه العلاقة التجارية المزدهرة، زيادة كبيرة, وفي عام 2020، بلغت صادرات تركيا إلى المملكة المتحدة 10.9 مليار دولار، وشهد هذا الرقم نموًا قويًا بنسبة 7.6 بالمئة ليصل إلى 11.7 مليار دولار بنهاية عام 2023, ويسلط التنوع البارز في تكوين هذه الصادرات الضوء على متانة وقابلية علاقات التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة، مما يشير إلى التزام متبادل بالحفاظ على شراكتهما الاقتصادية وتوسيعها بعد "بريكست", ويبرز الزخم المستمر في التجارة مرونة الاقتصادين وقدرتهما على التنقل في التطورات المتغيرة في مشهد الديناميات التجارية العالمية.
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