قطاع التصنيع في الصين يواجه ضغوطات مستمرة مع تراجع الانتعاش الاقتصادي

(MENAFN
) المسح الرسمي الأخير، الذي أُصدر اليوم الأربعاء بتاريخ 31 يناير، يكشف أن نشاط التصنيع في الصين قد انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يبرز الصعوبات المستمرة في قطاع التصنيع الكبير والاقتصاد العام حيث يكافحون لاستعادة الزخم في أوائل شهور عام 2024.
كما شهدت قراءة يناير زيادة طفيفة إلى 49.2 نقطة من 49.0 في ديسمبر, وعلى الرغم من زيادة في الإنتاج، يظل المؤشر أدنى الحاجز الحرج للـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع، ويتماشى ذلك مع توقعات التوافق التي بلغت 49.2 نقطة في استطلاع أجرته رويترز، مما يقدم لمحة رسمية أولى حول كيفية تأدي الاقتصاد الثاني في العالم في بداية العام الجديد، بعد انتعاش بعد جائحة كوفيد-19 لم يكن على مستوى التوقعات.
كذلك تتأثر البيانات بالتقرب من السنة القمرية الجديدة المقررة في 10 فبراير هذا العام، حيث قد تُغلق المصانع مبكرًا، ويمكن إرسال العمال إلى منازلهم قبل العطلة, ويضيف هذا العامل الموسمي تعقيدًا إلى تفسير مؤشرات نشاط التصنيع.
في حين يشدد كي وي تشانغ، الاقتصادي الرئيسي في شركة "بينبوينت اسيت مانجمنت" على أن زخم الاقتصاد لا يزال ضعيفًا، ويرجع ذلك إلى ضغوط التضخم المستمرة, ويتوقع أن يتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات لمعالجة هذه التحديات عن طريق خفض أسعار الفائدة ربما في النصف الأول من العام، بهدف تحفيز الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي, ويسلط المسح الضوء على التحديات والرياح العكسية المستمرة التي تواجه منظر الاقتصاد الصيني، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير فعّالة للتنقل في تعقيدات البيئة الاقتصادية العالمية.
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