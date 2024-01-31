توترات البحر الأحمر تضغط على صادرات الصين

(MENAFN
) المنطقة الحمراء البحرية تشهد حاليا اضطرابات واسعة النطاق بسبب سلسلة من الهجمات المتواصلة من قبل الحوثيين على السفن، مما يستدعي إعادة توجيه العديد من السفن نحو طرق بديلة حول أفريقيا, وتمتلك هذه الحالة المضطربة تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، مع وجود تحديات فريدة تواجهها الصين، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، خاصة في ميدان التصدير.
كما يُقدر أن يمر نحو 120 مليار دولار من الواردات الصينية و160 مليار دولار من صادراتها سنويًا عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وفقًا لتقرير بعنوان "فوضى الشحن في البحر الأحمر تضع ضغطًا على صادرات الصين" نشرته منصة "ثينك تشاينا"، ويشكل ذلك جزءًا كبيرًا من إجمالي التجارة البحرية، التي تُقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.
كذلك يلعب مضيق باب المندب دورًا حيويًا في ربط القارة الآسيوية بكل من أوروبا وشمال أمريكا، حيث يعتبر ممرًا لحوالي 12 في المئة من النفط البحري و8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب حجم كبير من حركة حاويات الشحن, ومع ذلك، تعيق الاضطرابات الحالية في المنطقة هذه التدفقات التجارية الحيوية.
في حين يمكن إعادة توجيه بعض التجارة التي تم تحويلها حاليًا حول رأس النوف إلى أوروبا عبر السكك الحديدية أو عبر قناة البنما إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة, لكن للأسف، هذه المسارات البديلة للنقل تعاني أيضًا من اضطرابات شديدة، مما يفاقم التحديات التي تواجهها الشركات الصينية المصدرة, ويسلط التقرير الضوء على الترابط المعقد لمسارات التجارة العالمية وتأثيرات النزاعات الإقليمية على الشبكة المترابطة للاقتصاد العالمي.
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