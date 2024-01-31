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قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين.


وأكدت مصادر، أن 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتمركز في أكثر من حي، كما داهم جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشوها وكسروا في محتوياتها، من بينها منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسر الفاخوري وجهاد السوس.


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