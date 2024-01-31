قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين.
وأكدت مصادر، أن 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتمركز في أكثر من حي، كما داهم جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشوها وكسروا في محتوياتها، من بينها منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسر الفاخوري وجهاد السوس.
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